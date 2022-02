Una Messa con la comunità cattolica ucraina per esprimere un segno di vicinanza

Un segno di vicinanza concreto, dopo le bombe di giovedì mattina in Ucraina. Sabato pomeriggio l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni ha celebrato l’Eucaristia a San Giovanni Battista con la comunità cattolica ucraina di rito bizantino, che due volte al mese si ritrova in questa chiesa per le celebrazioni. Assieme all’arcivescovo ha concelebrato padre Vincenzo Tomaiuoli, direttore della Pastorale dei migranti.

La comunità greco-cattolica ucraina di Ravenna - circa una quarantina di fedeli che possono arrivare a 150 per le celebrazioni natalizie e pasquali - è composta soprattutto da assistenti familiari e giovani famiglie ed è guidata da padre Viktor Dvykalyuk, che segue anche la comunità dei fedeli ucraini di Rimini.