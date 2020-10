Una Messa in memoria del fondatore di Eni Enrico Mattei

A 58 anni dalla scomparsa dell’ingegner Enrico Mattei, fondatore e primo presidente dell’Eni, mercoledì 28 ottobre l’Arcivescovo di Ravenna Monsignor Lorenzo Ghizzoni celebrerà una Messa in memoria del capitano d’industria che accomuna nel ricordo i tanti lavoratori del petrolchimico che non sono più tra noi. Alla celebrazione parteciperà anche il parroco del Villaggio don Lorenzo Rossini. La Santa Messa si celebra, ininterrottamente, fin dal lontano 1963 (anno successivo alla tragica morte del fondatore) grazie all'impegno dell'indimenticato Costanzo Basaglia. Quest’anno la celebrazione si svolgerà nella Chiesa di S. Giuseppe Operaio (Villaggio Anic in viale Mattei) e non come di consueto nella sala Mattei dello stabilimento.

