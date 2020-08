Una Messa in suffragio di tutti i morti sulla strada

Sabato 15 agosto, alle ore 9.30, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena di Faenza si terrà una santa messa in suffragio di tutti i caduti della strada. La scelta di svolgere la messa in una chiesa più ampia rispetto alla tradizionale Chiesetta di San Lazzaro è dovuta alla necessità di

rispettare le attuali normative di prevenzione anti-Covid. Alla funzione religiosa, officiata da don Francesco Cavina, presenzierà il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi. Chi volesse esporre nella Chiesa di San Lazzaro le foto dei propri famigliari morti in incidenti stradali può contattare il presidente del Quartiere Borgo Giovanni Assirelli (tel. 3381992819).

