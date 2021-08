Una Messa per ricordare tutte le vittime della strada

Per le famiglie che volessero esporre nella Chiesa di San Lazzaro le foto dei propri cari vittime di incidenti stradali si può contattare il presidente del Quartiere Borgo Giovanni Assirelli

Domenica 15 agosto, alle 9.30, nella chiesa di Santa Maria Maddalena in piazza Bologna a Faenza si svolgerà la messa solenne in memoria dei caduti della strada. La scelta di svolgere la celebrazione in una chiesa più ampia rispetto alla tradizionale Chiesetta di San Lazzaro è dovuta alla necessità di rispettare le normative di prevenzione anti-Covid.

Alla funzione religiosa, officiata da don Francesco Cavina, sarà presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi. Per le famiglie che volessero esporre nella Chiesa di San Lazzaro le foto dei propri cari vittime di incidenti stradali si può contattare il presidente del Quartiere Borgo Giovanni Assirelli (tel. 3381992819).