Una nuova area con 14 letti per i pazienti a rischio Covid in ospedale

E' stata attivata ed è entrata in attività da lunedì una nuova area con 14 letti, all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dedicata ai pazienti a medio rischio Covid ancora in carico al pronto soccorso (cosiddetti "sospetti") e gestita in collaborazione da un pool di medici e personale sanitario, con l'obiettivo di rendere migliori le condizioni di attesa dei pazienti che sono stati sottoposti a triage e sono in attesa di valutazione per eventuale ricovero o dimissione. Tale area rappresenta la prima parte di un'ulteriore implementazione di letti a supporto del pronto soccorso, che a regime potrà contenere circa 26 pazienti. Un miglioramento organizzativo molto importante sia in generale, sia in questo particolare momento in cui gli ingressi urgenti di pronto soccorso sono molto numerosi sia per l'emergenza Covid, sia - in prospettiva - in vista del verosimile accrescersi degli accessi conseguente all'arrivo dell'influenza stagionale.