Una nuova chiamata della Compagnia dei Racconti per scrivere le storie degli anziani

Dopo le esperienze della Compagnia dei Racconti sul territorio del Comune di Ravenna, mercoledì 15 marzo, alle 17 presso la sede di CittAttiva in via Carducci 14 a Ravenna, verrà presentata la quarta edizione della raccolta delle interviste, svolte dalle volontarie e dai volontari che vogliano mettersi in gioco per raccogliere e raccontare le vite dei ravennati più anziani per favorire il loro benessere e combattere la solitudine attraverso l’incontro e lo stare insieme. Il progetto è sostenuto dal Comune di Ravenna e sarà coordinato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. Durante la serata aperta a tutti i cittadini/e si svolgerà anche il primo incontro di formazione dedicato ai servizi per gli anziani presenti sul territorio tenuto da Laura Veronesi, responsabile dei Servizi Sociali Area Territoriale 3.

Si tratta di un percorso di conoscenza, di ascolto reciproco e di sostegno concreto agli anziani nelle situazioni di bisogno. Questi rapporti e questi piccoli aiuti sono molto significativi per gli anziani, ma dalla nostra esperienza anche i volontari escono arricchiti dall'incontro. In questo modo essi all’interno del progetto non sono solo portatori di bisogni, ma hanno un ruolo attivo, di custodi e narratori di storie, consigli, cultura. Il progetto prevede una formazione a un gruppo di persone volontarie che andrà a visitare ogni anziano al fine di ascoltare le sue storie di vita per poterne scrivere una breve biografia. Quest’anno il progetto ha intenzione di intercettare anche le persone di origine straniera che stanno invecchiando a Ravenna grazie al supporto di mediatori linguistici, se necessario. Le interviste saranno poi trascritte per divenire brevi racconti che saranno raccolti in una nuova pubblicazione.