Una nuova crociera che naviga tra Turchia e Grecia farà tappa al terminal di Ravenna

Una nuova crociera si appresta a fare rotta verso Ravenna. Di recente Anex Travel Group, secondo gruppo turistico al mondo per fatturato (10miliardi di euro nel pre pandemia), ha acquisito la nave da crociera 'Selectum Blu', che per il momento naviga con tour tra Turchia e Grecia, ma presto aggiungerà anche nel suo itinerario l’Italia facendo base logistica proprio al terminal crociere di Ravenna, con il coinvolgimento dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini.

Il gruppo Anex, infatti, ha una sua compagnia aerea per effettuare i voli charter (Azur Air) e con i suoi brand si estende oltre Ucraina e Russia. In particolare controlla Orex e Neckermann, con cui anche Visit Romagna ha già stretto alleanze per entrare nel mercato tedesco a suon di spot sulle tv nazionali. Secondo Claudio Abbadessa, deputy general manager Italy di Anex, la Riviera Romagnola ha tutte le carte in regola per diventare fortemente competitiva con le altre destinazioni europee.