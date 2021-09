Una nuova gru di ultima generazione per il Porto di Ravenna

Terminal Container Ravenna ha acquistato una nuova gru di banchina di ultima generazione che andrà a sostituire la più datata delle quattro gru di banchina attualmente nella disponibilità del terminal e che, insieme alle cinque gru di piazzale, costituiscono il parco equipment del Tcr. Proprio in questi giorni è stato siglato il contratto con Mac Port S.r.L per la fornitura di una ulteriore gru Liebherr, società leader nella costruzione di mezzi di sollevamento del settore portuale, che si va ad aggiungere a quelle già acquistate nel 2017. I componenti della gru partiranno a fine ottobre dal porto irlandese di Fenit ed arriveranno a Ravenna dopo circa 3 settimane di navigazione.

Da qualche settimana i tecnici e gli ingegneri di Tcr stanno pianificando le varie fasi dei lavori per permettere in piena sicurezza di avere la completa operatività della gru già dal mese di marzo 2022. La nuova gru è dotata di sistemi di recupero energia ad alta efficienza e la loro struttura a traliccio permette, a parità di prestazione, una sensibile diminuzione del peso della macchina e di conseguenza della potenza elettrica assorbita. La nuova gru di banchina, come la sua gemella già presente in terminal, con uno sbraccio di 50 metri sarà in grado di lavorare navi con 18 file di container e avrà una capacità di sollevamento sotto spreader di 60 tonnellate e a gancio di 70 tonnellate, condizione questa che consentirà la movimentazione di merce heavy lift. Le caratteristiche di questa gru permetteranno al terminal di aumentare le prestazioni operative, che si declineranno in tempi ridotti sia per l’attesa delle navi in rada sia per la permanenza in banchina.