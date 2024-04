Una nuova parete per arrampicata al Palazzetto dello Sport di Russi

Al Palazzetto dello Sport di Russi si stanno concludendo i lavori di montaggio e allestimento della nuova parete per arrampicata sportiva, co-finanziata con le risorse del Fondo regionale per l'inclusione delle persone con disabilità (Decreto 29 novembre 2021). La nuova attrezzatura, dal costo di 36 mila euro, ha infatti usufruito di un contributo regionale di 13.294,79 euro, mentre la spesa restante è stata coperta dal Comune. Sarà utilizzata in primis per attività sportive inclusive: entro inizio estate è previsto l'avvio dei corsi gratuiti di arrampicata, a cura di Outdoor fitness asd, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Tali corsi, che si svolgeranno nel 2024 e 2025, rientrano nel progetto «Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi», finanziato dal Dipartimento dello Sport, in collaborazione con Sport e Salute SpA (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita), nell'ambito dell'iniziativa Sport di tutti - Inclusione. Il progetto Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi prevede una serie di attività sportive ed extra-sportive gratuite, rivolte in prevalenza ai giovani vulnerabili, ai soggetti fragili e in situazioni di particolare disagio sociale, a rischio di emarginazione e di deprivazione educativa.

"Per il Comune di Russi - commenta l'Assessore allo Sport Mirco Frega - è essenziale saper cogliere ogni opportunità di finanziamento pubblico per poter ampliare i servizi offerti ai cittadini. In questo caso siamo riusciti non solo a realizzare la parete per arrampicata, ma anche a metterla subito in uso attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi in collaborazione con le associazioni sportive del territorio".