Una pedalata al giorno e partite a carte con le amiche: il 'segreto' dei 102 anni di nonna Teresa

La cotignolese Teresa Montuschi ha raggiunto un invidiabile traguardo, quello dei 102 anni, e lo ha fatto in ottima forma. Teresa da qualche anno è ospite della casa di fraternità di San Pietro in Vincoli, dove sabato 20 aprile, giorno del suo compleanno, è stata raggiunta dal figlio Tiziano Gatta, da numerosi amici e parenti per trascorrere un sereno pomeriggio in compagnia.

Insieme al personale della struttura si è quindi festeggiato con un ricco rinfresco, una enorme torta alla crema e naturalmente un brindisi ben augurante. Gli auguri a Teresa anche da parte dell’Amministrazione comunale di Cotignola. Teresa è molto lucida, gioca a carte con le amiche e continua a tenersi in forma facendo una pedalata sulla cyclette tutti i giorni.