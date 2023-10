Una piega o una manicure per raccogliere fondi e aiutare gli alluvionati

Dopo gli appuntamenti di Faenza e Bagnacavallo, anche a Ravenna il mondo degli acconciatori e dell’estetica si mette al servizio del bene comune per raccogliere nuovi fondi per gli alluvionati.

Domenica 29 ottobre dalle ore 9 alle ore 17, presso i laboratori della scuola Ial di Ravenna in via Vulcano 78, oltre 25 acconciatori del territorio offriranno il loro lavoro professionale gratuitamente allo scopo di raccogliere nuovi fondi che verranno integralmente indirizzati verso coloro che hanno subito la terribile alluvione di maggio e il più recente fortunale.

L’iniziativa è promossa da Cna e Confartigianato di Ravenna, in collaborazione con lo Ial di Ravenna, e sarà, oltre ad una raccolta di denaro, anche un’occasione informale di socialità e volontariato da parte di una categoria che in questi anni non si è mai tirata indietro sul versante dell’impegno sociale per la comunità. Le persone che vorranno partecipare potranno ottenere una piega o un servizio di manicure a una cifra convenzionata (rispettivamente minimo 15 e 10 euro); il totale ricavato della giornata verrà subito versato nell’apposito Fondo del Comune di Ravenna.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di alcune imprese locali (Ceccolini Bio, Garden il Gelso e Sweet Flavors) che arricchiranno la giornata con i loro prodotti offerti sempre con la stessa finalità.