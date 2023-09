'Una piega per gli alluvionati', raccolti 5000 euro grazie ai trattamenti di bellezza solidali

Ammontano a circa 5000 euro i fondi raccolti domenica 10 settembre in occasione dell’iniziativa di solidarietà “Una piega per gli alluvionati”. Promosso presso l’ex mercato coperto di Bagnacavallo da un gruppo di circa venti fra parrucchieri ed estetiste, l’evento a supporto delle popolazioni colpite dall’alluvione ha ottenuto un ottimo riscontro di adesioni e l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale. Il denaro raccolto è già stato devoluto dagli organizzatori all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per contribuire alla “Raccolta fondi emergenza alluvione”.

Durante la giornata di solidarietà e condivisione, oltre 150 persone hanno scelto di effettuare uno dei diversi trattamenti di bellezza proposti e l’intero ricavato è stato destinato alla raccolta fondi. Diverse persone, poi, hanno scelto di donare anche senza effettuare trattamenti, per sostenere la raccolta e dimostrare il proprio supporto agli organizzatori. L’iniziativa è stata ideata e realizzata con entusiasmo dal gruppo di parrucchieri ed estetiste bagnacavallesi in collaborazione con il Comune e il supporto delle associazioni di categoria Cna e Confartigianato.