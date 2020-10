Una raccolta di ferro e oggetti da mercatino per beneficenza

Dal 26 al 31 ottobre l’associazione Amici per gli altri (ex ragazzi della parrocchia) di Cotignola organizza nel piazzale di via Dell’Artigiano, nella zona industriale, una raccolta di materiali ferrosi e altri oggetti da mercatino, con finalità benefiche.

“Questa iniziativa si svolge da circa quindici anni - racconta il presidente Matteo Marangoni - mentre l’associazione è nata sei anni fa. Siamo un gruppo di amici che intende fare qualcosa di concreto per aiutare enti e associazioni del territorio. In passato abbiamo donato denaro e attrezzature ad asili, scuole e associazioni di Cotignola, Barbiano, Bagnara, Solarolo, Lugo e Faenza; inoltre abbiamo sostenuto la Chiesa di San Francesco di Cotignola”.

Quest’anno il gruppo di Protezione civile di Cotignola aiuterà l’associazione Amici per gli altri, garantendo l’accesso in sicurezza secondo la normativa anti-Covid. È possibile portare il materiale direttamente in loco, oppure concordare il ritiro al proprio domicilio, previo accordo telefonico, ai numeri 3333877539 (Daniele), 339 7589167 (Sauro), 3333588242 (Matteo).