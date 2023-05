Una raccolta fondi per aiutare i territori della Bassa Romagna colpiti dall'alluvione

Anche l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato una raccolta fondi per aiutare i territori più colpiti dall'alluvione. Chi vuole può fare una donazione all'Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione». I fondi saranno utilizzati per fronteggiare i danni subiti da alcuni territori della Bassa Romagna, in particolare Bagnacavallo e Conselice.

Nei prossimi giorni saranno attivate ulteriori modalità di pagamento elettronico, per facilitare le donazioni. Associazioni e soggetti privati che volessero attivare raccolte fondi a favore delle popolazioni colpite potranno canalizzarle le somme raccolte all'interno della campagna dell'Unione. Al termine della raccolta fondi sarà pubblicato un rendiconto sull'utilizzo delle somme ricevute.