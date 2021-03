Una raccolta fondi per comprare un'auto per i ragazzi con disabilità

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare alla raccolta fondi lanciata dalla cooperativa Ceff Francesco Bandini di Faenza per l’acquisto di un’auto a metano usata al fine di potenziare i servizi educativi e contribuire a rendere sempre più autonomi i ragazzi con disabilità seguiti dalla cooperativa. Obiettivo del crowdfunding “EducAuto: inclusione a quattro ruote” è il raggiungimento della cifra di 11mila euro, utili per l’acquisto di una Grande Punto a metano usata già individuata.

Ceff è una cooperativa sociale che, da oltre 40 anni, si occupa di favorire l’autonomia e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. “La pandemia, che da un anno a questa parte ha coinvolto il mondo intero - spiegano dalla cooperativa - ci ha costretto a importanti cambiamenti organizzativi e di prospettiva per far fronte ai bisogni delle persone con svantaggio, particolarmente provate dall’esperienza di isolamento che la prevenzione del contagio ha comportato"