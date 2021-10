Una raccolta fondi per comprare una cargo bike per raccogliere i cibi rimasti e donarli ai più poveri

Ha già raccolto un terzo dell’obiettivo la campagna di crowdfunding promossa dalla cooperativa Stadera per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita da destinare, in parte, alla raccolta delle eccedenze alimentari negli esercizi alimentari e nei pubblici esercizi per la consegna ai centri di raccolta, come mense sociali e dormitori.

“In questo primo anno di vita del nostro minimarket ci siamo purtroppo accorti che, anche volendo essere virtuosi, a fine giornata c’è sempre qualche prodotto ancora buono e salubre che però finisce buttato - spiega Anna Zattoni, coordinatrice della campagna di Stadera - Questa medesima condizione accomuna spesso piccoli esercenti e ristoratori che vorrebbero donare, ma non sanno come. Da qui nasce il progetto di logistica sociale per il ritiro di questi prodotti nell’ambito cittadino, che vogliamo implementare insieme ai soggetti partner una volta raggiunto l’obiettivo. Dopo solo sette giorni di campagna siamo già a quasi duemila euro raccolti, ma il traguardo è di seimila e abbiamo bisogno del supporto di tutti i cittadini che credono che lo spreco da una parte e la povertà alimentare dall’altra vadano contrastati con ogni mezzo”.

È possibile donare attraverso la piattaforma Ideaginger: a fronte di una donazione, tra l’altro, si otterranno delle ricompense di ringraziamento fra cui escursioni urbane, shopper dedicate e un invito a cena da Stadera. Nella massima trasparenza, la campagna vedrà l’accredito degli importi donati solo al raggiungimento dell’obiettivo, in caso contrario le donazioni veranno riaccreditate ai donatori. Partner della campagna sono Legacoop, Chef to Chef – Ravenna Food, il coordinamento Ecologia di Comunità, associazione Pondus Libra APS.