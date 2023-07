Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna ha portato a termine una raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. Sabato scorso, le condizioni meteo non favorevoli, con pioggia e vento, hanno costretto a rinviare il torneo “Padel for Charity” in programma per l’occasione al centro Heroe’s Marina Sport Center di Marina di Ravenna, ma non la cena per beneficienza che si è svolta regolarmente permettendo al Gruppo Giovani Imprenditori di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Nella serata, organizzata dal Gruppo Giovani con il supporto del Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e del Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna e che ha avuto come ospite il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani, sono stati raccolti 2000 euro per il fondo alluvionati di Confindustria.

“Come Gruppo Giovani abbiamo deciso di organizzare quest’evento con l’obiettivo di dare il nostro contributo alle popolazioni colpite dall’alluvione – spiega Angelo Bagnari Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna – Sono fiero del mio gruppo, la partecipazione a questa iniziativa è un segnale importante della nostra voglia di fare. In questa giornata abbiamo unito la voglia di condividere il nostro tempo libero al tema della solidarietà in un clima di dialogo e condivisione. Purtroppo le catastrofi ambientali accadono sempre più spesso. Siamo speranzosi nell’aiuto dello Stato, ma nel frattempo non dobbiamo stancarci di dare il nostro contributo, piccolo o grande che sia. È importante continuare a farlo. Un ringraziamento importante anche al Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e al Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna che hanno supportato il progetto”.