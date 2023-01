Una sala dell'ospedale intitolata al dottor Antonio Passari, scomparso in un tragico incidente

Una targa per dedicare la Sala di Angiografica della struttura semplice di radiologia interventistica e vascolare dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna al dottor Antonio Passari, medico radiologo prematuramente scomparso in un incidente stradale il 27 maggio del 2018. La cerimonia, nel corso della quale verrà scoperta la targa, è in programma per venerdì 27 gennaio alle 12.

La memoria del dottor Passari è rimasta intatta fra chi lo ha avuto come amico e compagno di lavoro e fra i molti che ne hanno saputo apprezzare le innate doti di gentilezza e professionalità, siano stati essi pazienti o colleghi. "L’intitolazione al dottor Passari della sala angiografica è un piccolo doveroso tributo di ricordo e riconoscenza a un professionista che resterà comunque nella memoria e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorargli accanto", spiegano dalla Uil Fpl.