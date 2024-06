Una "scialuppa a sei posti" per i bimbi dell'asilo nido: un veicolo sicuro per passeggiare all'aperto

Una "scialuppa a sei posti" per il nido "Il Bosco" di Fusignano: il 22 maggio si è svolta la festa i fine anno per le due sezioni del nido d’infanzia comunale "Il Bosco" di Fusignano. I genitori, in particolare il Comitato di partecipazione, hanno raccolto premi e doni dalle aziende del territorio per poter organizzare una lotteria. Grazie ai fondi raccolti, sarà possibile acquistare una "scialuppa a sei posti" che permetterà ai bambini e alle bambine di passeggiare con maggiore facilità nelle strade del paese. Il nido ha un progetto pedagogico basato sull’educazione all'aria aperta e quasi ogni settimana esce in passeggiata per conoscere e farsi conoscere. Questo mezzo di trasporto alleggerirà le educatrici e le ausiliarie e permetterà di uscire con un numero più nutrito di bambini.

"L’alleanza con i genitori, in questo servizio, è una routine - sottolinea il coordinatore pedagogico Ernesto Sarracino -. Ogni anno ci sorprende per la collaborazione e la passione dei genitori a rendere sempre migliore il luogo deputato ai loro figli; hanno collaborato con noi per costruire strutture educative per il nido; hanno partecipato a incontri a tema a loro dedicati, hanno creato un gruppo di lavoro che costruirà una barca per partecipare a Riciclonda, al centro velico di Punta Marina (30 giugno) per far navigare i bambini delle due sezioni. I genitori hanno davvero collaborato tanto e molto ci hanno aiutato a rendere migliore il nido: questo accade non per "fortuna", ma per il lavoro che le educatrici e le ausiliarie ogni giorno mettono in campo per consolidare l’alleanza nido-famiglie".