Una settimana di controlli a tappeto sulle strade contro la guida in stato d'ebbrezza

L’obiettivo dell’operazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime

La Polizia di Stato è coinvolta nell’Operazione europea “ Alcohol&drugs”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica organizzata da Roadpol – European Roads Policing Network. Nelle giornate dal 16 al 22 giugno verranno effettuati controlli a tappeto che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del Paese.

Domenica 20 giugno la Polizia stradale sarà impegnata in una vera e propria maratona di controlli che si svolgeranno nell’arco delle 24 ore. L’obiettivo dell’operazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel Mondo.