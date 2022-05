Una splendida cartolina firmata Ravenna all'Eurovision Song Contest - VIDEO

Una bellissima cartolina filmata di Ravenna è andata in onda martedì sera, in eurovisione, all'Eurovision Song Contest. Durante la serata il drone Leo ha accompagnato gli spettatori attraverso le bellezze italiane. La nostra città ha introdotto la cantante dei Paesi Bassi S10, della quale vedete l'immagine proiettata sui monumenti, che si è anche qualificata per la finale.