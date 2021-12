Una targa in ricordo di don Giuseppe: grazie a lui 'risorse' la pieve di Santo Stefano

Domenica, al termine della Santa Messa, è stata svelata la targa in memoria di don Giuseppe Senni con la benedizione dell'Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni alla pieve di Santo Stefano a Pisignano. Insieme a monsignor Ghizzoni erano presenti: Don Lorenzo Lasagni la parrocchiana Licia Quercioli - catechista ai tempi di don Giuseppe - e il coordinatore delle iniziative sulla riedificazione della pieve Gianni Grandu. La targa dedicata a don Giuseppe Senni è stata offerta dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana.

La targa recita: "Ricorrendo il quinto centenario della riedificazione della pieve di Santo Stefano, la comunità parrocchiale, con gratitudine, ricorda l'impegno generoso di don Giuseppe Senni, nella ristrutturazione della chiesa (1979-1982)".

"Il momento che stiamo oggi vivendo - spiega il comitato organizzatore dell'evento - rientra nella serie di iniziative promosse per il cinquecentesimo anniversario della riedificazione della nostra carissima e preziosa Pieve romanica dedicata al Protomartire Santo Stefano. Abbiamo anche ritenuto opportuno che l'incontro fosse anche l'occasione per fare memoria e rinverdire il ricordo di un personaggio molto caro a questo nostro luogo sacro e a tutta la comunità parrocchiale: Don Giuseppe Senni".

Di don Giuseppe, ravennate del 1913, rimane sempre vivo il ricordo, oltre che del servizio pastorale prestato come parroco della pieve per 14 anni dal 1977 al 1991, delle doti umane ricche di impegno e generosità che profuse in tutta la sua attività. A lui si devono, tra il 1979 e il 1982 i lavori di ristrutturazione del millenario luogo sacro, che consentirono il ritrovamento di antichi reperti e quadri di inestimabile valore storico, rimasti nascosti per molti anni.

Don Senni, ordinato sacerdote nella Cattedrale di Ravenna il 20 febbraio del 1937 da monsignor Antonio Lega, aveva celebrato il cinquantesimo di Sacerdozio, proprio nella parrocchia di Pisignano, nel 1987, alla presenza dell'allora Arcivescovo Ersilio Tonini, poi Cardinale.

"Prima di essere in mezzo a noi - racconta il comitato della pieve - negli anni ’70 si era speso, in Germania in varie missioni cattoliche dedicandosi in particolare all'assistenza degli immigrati, profondendo in questo compito la sua generosità, la sua passione, il tutto con quella semplicità che è sempre stato il suo lato distintivo. Debilitato da una salute malferma, Don Giuseppe veniva a mancare nel 2013, salutato la mattina del 29 gennaio, proprio in questa che fu la sua Chiesa, con una breve cerimonia funebre concessaci proprio dall'arcivescovo Ghizzon".