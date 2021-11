Una targa nel 70esimo anniversario delle mostre estive del maestro Werther Morigi

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha consegnato una targa onorifica a Walther Morigi nel 70esimo anniversario delle mostre estive di pittura del padre Werther Morigi a Milano Marittima. La “Bottega d’Arte” ogni anno organizza una suggestiva esposizione delle opere di Werther Morigi (1915-1990), il famoso pittore romagnolo profondamente legato a Cervia e Milano Marittima, muse ispiratrici che vivono dentro i suoi quadri. Una raccolta di opere uniche, spesso dipinte nella nostra città, che permettono la riscoperta di personaggi e paesaggi romagnoli altamente suggestivi, nature dai colori indimenticabili con protagonisti la pineta, il canalino, le saline e le campagne.

Ogni volta un itinerario nell’esistenza dell’artista, tra quei capolavori, che Werther Morigi dal 1952 esponeva a Cervia sua città adottiva, che lo ritrovava tutte le estati e nella quale aveva sede lo studio per metà dell’anno. Dopo la scomparsa del pittore avvenuta nel 1990, è stato il figlio Walther a continuare a tenere viva la tradizione e la memoria del padre con costanza e dedizione, esponendo ogni estate le opere del ‘maestro’, in cui possiamo ammirare l’estro dell’artista e regalandoci ancora la suggestione dei suoi colori. Il Sindaco si è complimentato con Walther, ringraziandolo per l’impegno nel mantenere alto il valore della cultura a Cervia e per la sua profonda passione per l’arte.