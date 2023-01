Una targa per il notaio generoso che aiuta le associazioni di volontariato

E’ stata consegnata dall’Associazione Comunità Romagna odv, Irsef Emilia-Romagna Aps in collaborazione con Per gli altri Service srl società benefit una targa di riconoscimento al notaio Paolo Castellari per la sua generosità. Il notaio, infatti, ha donato all’associazione Comunità Romagna un contributo cospicuo per svolgere le attività legate alla progettazione sociale ed europea, con particolare vicinanza alle iniziative legate ai giovani.

Una donazione che non è d’aiuto solo all’ente, ma che va a beneficio di tutta la comunità di Ravenna e provincia. L’area della progettazione sociale, infatti, sviluppa interventi sociali su diversi livelli, grazie a conoscenze, azioni, metodologie e strumenti che tendono razionalmente a organizzare le risorse, a volte caotiche, del volontariato da spendere in azioni efficienti e organizzate. Segue direttamente progetti di cooperazione internazionale e di sensibilizzazione di bambini e adolescenti sulla sostenibilità alimentare e ambientale e sull'utilizzo positivo dei social media. Grazie alla donazione, inoltre, verrà organizzato nei primi mesi del 2023 un grande convegno dedicato alla progettazione europea e a tutte le opportunità di finanziamento a livello sovranazionale. Un’occasione per tanti enti del Terzo Settore e non solo per approfondire questo grande tema dei bandi europei e scoprire potenziali canali di finanziamento.

La cerimonia di consegna è avvenuta nello studio del notaio nel cuore di Faenza. Hanno partecipato all’incontro la presidente dell’Associazione Comunità Romagna Angela Gulminelli, la presidente di Irsef Emilia-Romagna Aps Maria Dari e l’amministratrice della società benefit Per gli altri Service Denise Camorani.