"Una via per Raoul Casadei": lo scrittore Paolo Gambi lancia la raccolta firme online

Una petizione online per intitolare a Raoul Casadei una via o una piazza in ogni borgo di Romagna. La proposta è dello scrittore ravennate Paolo Gambi, di cui, spiega, "ho avuto il privilegio di raccogliere le sue memorie e di diventarne il biografo, alcuni anni fa". "Raoul Casadei era - ed è - il simbolo della Romagna più bella e vera - evidenzia Gambi -. La Romagna del sole e della musica, della simpatia e dell'ospitalità, della famiglia e del liscio. Per questo mi sono sentito di lanciare questa petizione a tutti i sindaci di Romagna, perché la sua memoria non vada perduta e continui a splendere con il sole che ha cantato". Per firmare è possibile cliccare all'indirizzo https://chng.it/jWmX22x88f.