Una visita a museo e biblioteca per i bambini ucraini ospiti di Bagnacavallo

Un gruppo di bambine e bambini ucraini, ospiti a Bagnacavallo in seguito allo scoppio del conflitto, ha visitato nei giorni scorsi il Museo Civico delle Cappuccine e la Biblioteca comunale “Taroni”. Accompagnati dalle loro madri e dalle interpreti e guidati per il museo dal direttore Davide Caroli e da Martina Piacente e per la biblioteca dalla responsabile Patrizia Carroli, i giovanissimi visitatori hanno ammirato la sezione antica e quella moderna del museo, le sale di lettura e la sala ragazzi della biblioteca, mostrando molta curiosità e interesse. Continua così la scoperta da parte loro della città e dei suoi luoghi di interesse e dell’offerta culturale e artistica di Bagnacavallo.