Una vita spesa per gli altri: si è spenta la volontaria Deanna Dalpozzo

Nella giornata di Natale, all'età di 69 anni e dopo una malattia, è scomparsa Deanna Dalpozzo. Deanna è stata una persona molto attiva e conosciuta nella comunità faentina. Dopo essere andata in pensione, in precedenza aveva lavorato come fisioterapista per l'Azienda sanitaria, ha sempre collaborato nel mondo del volontariato e del sociale dividendo il suo tempo tra l'impegno politico - era un'attivista del gruppo Insieme per Cambiare - e per il suo quartiere il Centro-Sud, dove ricopriva la carica di vicepresidente.

Al cordoglio del sindaco Massimo Isola e dell'amministrazione si sono uniti il presidente del Quartiere Centro-Sud, Ilaria Mohamud Giama e il capogruppo di Insieme per Cambiare, Paolo Cavina. I funerali di Deanna Dalpozzo, che lascia il marito Gianni e i figli Sonia e Alessandro, sono stati fissati per giovedì 30 dicembre alle 15 alla chiesa del Paradiso.