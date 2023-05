Unione dei Comuni della Bassa Romagna: un sito per coordinare i volontari

È online un sito rivolto ai volontari che vogliono segnalare la propria disponibilità ad aiutare i cittadini dei Comuni della Bassa Romagna colpiti dalle disastrose alluvioni degli ultimi giorni. Al sito si accede all’indirizzo www.volontarisos.it: basta registrarsi e indicare a quali attività e turni si vuole partecipare, nei diversi punti colpiti. Per chi non può dare il proprio aiuto in loco e vuole comunque sostenere i territori alluvionati, è stata attivata una raccolta fondi (attraverso Satispay, PagoPa o bonifico). Tutte le informazioni sono sul sito www.labassaromagna.it. Raccomandiamo a tutte le persone che vogliono partecipare alle attività di volontariato di prestare la massima attenzione e spostarsi solo in condizioni di sicurezza. Il territorio della Bassa Romagna è ancora colpito dalle piene in molte zone. L’Unione ringrazia fin da ora tutte le persone che con il loro aiuto sosterranno i cittadini colpiti.