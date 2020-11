Unione, l'acqua e il risparmio idrico nelle scuole della Bassa Romagna con "Goccia a goccia"

Lunedì 23 novembre alle 17 ci sarà la presentazione online del progetto "Goccia a goccia", rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio dell'Unione della Bassa Romagna.

"Goccia a goccia" è dedicato al tema dell'acqua e del risparmio idrico: sono stati realizzati due kit didattici, con una particolare cura nella selezione dei materiali e degli argomenti che saranno illustrati e che gli insegnanti potranno utilizzare per lavorare con la propria classe.

Il percorso didattico si inserisce agevolmente nella programmazione scolastica e nelle attività curricolari, in particolare nell'insegnamento dell'educazione civica. Dopo i saluti di Paula Pula, sindaca referente per l'Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, seguirà l'intervento di Simone Giusti, professore dell'Università di Siena; la presentazione del progetto sarà affidato a Sara Lunghi della cooperativa Atlantide.

Per chi non potrà partecipare il 23 novembre, è prevista una seconda data martedì 1 dicembre, sempre alle 17. Per ulteriori informazioni e iscrizione alla presentazione, contattare Casa Monti al numero 0545 38149, email casamonti@atlantide.net. L'iniziativa rientra negli obiettivi europei dell'Agenda 2030 (obiettivo n. 6) ed è organizzata dal Ceas Bassa Romagna.