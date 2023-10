Uniti per la Romagna: una partita di calcio benefica a favore degli alluvionati

Sabato 28 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, nel campo sportivo M. Soprani in via Vicolo della Vecchia 2, a San Zaccaria, si svolgerà un torneo quadrangolare di calcio a 11 benefico tra squadre rappresentative dei Comuni romagnoli di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena. A scendere in campo è la solidarietà, dal momento che l’ingresso, aperto al pubblico, prevede un’offerta su base volontaria e il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza.

L’iniziativa nasce dall’idea congiunta degli amministratori locali, nell’ottica di una maggiore collaborazione tra gli enti pubblici, con l’obiettivo di condividere un momento conviviale di amicizia e coesione tra le diverse realtà dei territori duramente colpiti dagli eventi calamitosi dello scorso mese di maggio. La cittadinanza è invitata a partecipare.