Università, aperto un bando per 97 posti letto a favore degli studenti in città

Sono 97 i posti letto messi a bando dalla Fondazione Flaminia, in collaborazione con il Comune di Ravenna, per l'anno accademico 2024-2025. Possono concorrere all'assegnazione gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Campus ravennate dell'Alma Mater, dell'Accademia di Belle arti e dell'Istituto superiore di Studi musicali Giuseppe Verdi. Il bando di assegnazione è disponibile sul sito della Fondazione e le domande vanno inviate entro il 6 settembre.

I posti a concorso si trovano nei plessi di via Nino Bixio, via Le Corbusier e via d'Azeglio. Il prezzo della retta va da un minimo di 145 a un massimo di 215 più le spese per la stanza doppia; da un minimo di 185 a un massimo di 270 più le spese per la singola. Le tariffe degli alloggi non hanno subito aumenti, sottolinea la Fondazione, e sono mantenute calmierate per agevolare gli studenti fuorisede del campus. In questi anni, sottolinea la presidente Mirella Falconi, "insieme all'amministrazione comunale abbiamo cercato di aumentare il numero dei posti letto a prezzi calmierati in attesa dello Studentato Isola San Giovanni. Siamo soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti e consapevoli dell'importanza di continuare a far fronte ai bisogni degli studenti per ottimizzare la loro esperienza formativa sul nostro territorio". (Dire)

