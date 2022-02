Università, cambia il test d'ingresso a Medicina: addio concorsone, ecco come sarà

Niente più quiz a trabocchetto, basta incubo concorsone: il test per entrare a Medicina cambia. A settembre gli oltre 60 mila studenti che vogliono intraprendere la lunghissima strada per diventare medico - e quindi anche coloro che tenteranno di entrare al nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Ravenna dell'Università di Bologna - non incapperanno più nelle "domande a sorpresa". E dal 2023 scomparirà definitivamente il quiz. Resterà il numero programmato, ma al posto del quiz arriverà un percorso su misura. Dunque il test di settembre 2022 sarà ancora molto simile a quello degli anni scorsi, in presenza e cartaceo, ma con alcuni aggiustamenti. Poi l'anno dopo le novità sono radicali.

Per entrare in quella che è la facoltà universitaria forse più ambita, da settembre si potrà fare a meno della parte di cultura generale, che sarà assente o fortemente ridimensionata. Al suo post un quiz di ragionamento logico, una parte dedicata a quello numerico e un’altra ancora sulle discipline umanistiche. La seconda parte disciplinare riguarderà invece domande di fisica, chimica, biologia e matematica. Addio alla "tuttologia" che ha frenato tanti candidati negli anni passati.

Poi nel 2023 ci sarà un vero e proprio percorso di lunga durata: infatti si potrà cominciare già al quarto anno delle scuole superiori con con corsi online gratuiti preparati dalle università e prove di autovalutazione. Fino poi ad arrivare a un esame Tolc ( Test OnLine CISIA) da poter fare anche due volte l’anno negli ultimi due anni delle superiori. Il risultato migliore dei test eseguiti poi verrà inserito nella graduatoria nazionale e il tentativo di ingresso alla facoltà è cosa fatta.