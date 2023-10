Università, ripartiti a Faenza i corsi di Infermieristica e Logopedia

Grazie all'intervento di Con.Ami e di Faventia Sales, dal 25 settembre, sono ripartiti i corsi per l'anno accademico 2023/2024 dell'Università di Infermieristica e Logopedia, oltre a tutte le attività presenti nel complesso faentino. Tutta la zona degli ex Salesiani è stata fortemente colpita dall’alluvione, ma in tempi record sono state ripristinate aule e spazi per consentire a più di 600 studenti universitari di cominciare l’anno accademico.

I corsi universitari ospitati dal complesso degli Ex Salesiani sono sostenuti dal maggio 2022 dal Consorzio Con.Ami che, contribuisce in modo significativo al mantenimento e allo sviluppo delle attività dell’Università di Bologna che si svolgono nelle aule gestite da Faventia Sales. Il complesso attualmente ospita nelle proprie aule i corsi dell’Università di Bologna per le lauree di “Infermieristica” e “Logopedia” e il “Master in manager per la funzione di coordinamento di professioni sanitarie”. Inoltre, sono ospitati nelle aule di via S. Giovanni Bosco altri corsi di formazione professionale organizzati allo scopo di dare risposta alle esigenze delle imprese del territorio.