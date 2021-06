Università, il piano edilizio dell'Alma Mater: un intervento anche nel campus ravennate

L'Area Edilizia e Sostenibilità dell'Ateneo di Bologna ha presentato il piano edilizio "Next generation Unibo" che consolida il percorso di sviluppo già in atto, che ora conta circa 375 milioni di opere in esecuzione, e che segue l’indirizzo prefigurato dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR) con l’allocazione di ingenti finanziamenti nel campo delle infrastrutture e della transizione ecologica. Un totale di 40 interventi per un investimento complessivo di circa 135 milioni di euro. Fra questi interventi vi è anche un finanziamento ministeriale per le residenze studentesche ed annessi servizi. Le opere previste sono 4, di cui due a Bologna e due nei campus romagnoli di Rimini e Ravenna, per un investimento complessivo di 31 milioni di euro.