Università, il rettore: "Se serve possiamo aumentare i posti di Medicina in Romagna. Ma il numero chiuso serve"

L'Alma Mater di Bologna è pronta, "se serve", ad aumentare i posti di Medicina nei corsi di laurea in Romagna. Ma il rettore Giovanni Molari ribadisce comunque tutte le sue perplessità al superamento del numero chiuso, verso cui sta andando invece il Ministero. "Vedremo dove andrà a finire - dice Molari, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Rettorato -. Certo le parole del relatore non rassicurano su didattica ed esami online. Vanno in direzione contraria a quella che è stata la scelta del nostro Ateneo di tornare in presenza".

Il rettore si dice comunque "convinto che si possano trovare soluzioni che portino a un numero ragionevole e giustificato di medici". Un numero più ampio, dunque, ma non del tutto aperto. "È opportuno avere un controllo sui numeri dei laureati a Medicina - sostiene Molari - per non avere problemi contrari tra qualche anno. Gli studenti che iniziano il corso di laurea l'anno prossimo entreranno nel sistema sanitario tra 10 anni. L'attuale carenza di medici è frutto di una programmazione fatta negli anni passati e le scelte avranno effetti tra 10 anni. Quindi bisogna guardare numeri con una visione prospettica".

Quanto all'Alma Mater, rivendica il rettore, "abbiamo lavorato tanto in questi anni per aprire i numeri a Medicina. Abbiamo attivato dei corsi di laurea a Ravenna e Forlì e siamo passati da circa 400 iscritti a quasi 800 nel giro di due o tre anni. Li abbiamo aumentati ulteriormente l'anno scorso, mentre quest'anno non lo abbiamo fatto perché credo che sia necessario avere un po' di stabilizzazione dopo ogni aumento. Se serve, soprattutto su Forlì e Ravenna, siamo nelle possibilità di un ulteriore piccolo aumento. Poi però i numeri per una didattica di qualità sono quelli", avverte Molari. (Dire)