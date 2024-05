Università, inaugura la sede di Medicina a Ravenna: la cerimonia all’ospedale

Il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri esprimono soddisfazione per la conclusione dei lavori e la conseguente inaugurazione, domani, dei nuovi spazi della sede del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del campus universitario di Ravenna. La cerimonia di inaugurazione si terrà all’Ospedale Santa Maria delle Croci alle 16.30 e saranno presenti, tra gli altri, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il sindaco Michele de Pascale, il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, il presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna Stefano Falcinelli e la coordinatrice del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché presidentessa della Fondazione Flaminia Mirella Falconi Mazzotti.

"Si tratta di una tappa fondamentale - dice Falconi Mazzotti - di un percorso avviato dalla Cassa anni fa assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ed alla Fondazione Flaminia, avendo sempre creduto alla centralità dello sviluppo delle sedi e dei corsi universitari per la città di Ravenna, per garantire un futuro alle nuove generazioni e per dare alla città l’istituzione culturale in senso assoluto più alta e strategica. E strategica è in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per i giovani, ma anche per l’eccellenza del servizio che medici e chirurghi garantiscono alla città". Il presidente Alfieri aggiunge la soddisfazione della Fondazione per essere riusciti a dotare gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di una sede unica e pienamente moderna e funzionale, in cui avranno nello stesso spazio aule, aule-studio e studi, oltre ai tradizionali laboratori ed all’aula magna da tempo funzionanti, per vivere costantemente tutta la vita dell’ospedale in tutto il proprio percorso didattico. "Se è vero che il livello di benessere di una città si misura dal livello degli ospedali e della sanità, a Ravenna possiamo dire orgogliosamente che questa nuova struttura concorrerà a migliorare la prospettiva della sanità in Romagna".