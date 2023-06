Università, lavori nelle sedi di Ingegneria e Medicina e sostegni per gli studenti in affitto

Si è tenuto ieri il Consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2022 che si chiude in positivo. In questa occasione la presidente Mirella Falconi ha ribadito l’impegno di Fondazione Flaminia a sostegno delle attività universitarie presenti sul territorio: “In particolare, - ha sottolineato – accanto al tradizionale supporto ai corsi laurea, continua lo sforzo per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi offerti agli studenti che ha consentito di contrastare l’emergenza abitativa e di rispondere alla crescente richiesta d’alloggio registrata negli ultimi anni”.

Durante l’assemblea si è dato atto delle misure prese in proposito. Tra queste: il rinnovo della convenzione con il Comune di Ravenna per la gestione del servizio abitativo; la riduzione del canone d’affitto a favore degli studenti che alloggiano negli appartamenti gestiti da Fondazione Flaminia e che provengono dalle aree alluvionate; il rinnovo dell’accordo con Asppi (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) per facilitare gli studenti nella ricerca di appartamenti; l’acquisizione di ulteriori posti letto a prezzi calmierati da parte di Flaminia in attesa dello studentato dell’Isola San Giovanni.

La presidente ha anche aggiornato l’assemblea dei soci sul quadro degli interventi nell’ambito dell’ edilizia universitaria: a luglio termineranno i lavori di qualificazione degli spazi per la didattica che hanno interessato gli Ex asili, sede di Ingegneria Edile; è in corso di perfezionamento l’accordo sottoscritto col Ministero che permetterà di partire con la gara d’appalto per lo studentato dell’Isola San Giovanni; sono inoltre iniziati i lavori di ampliamento dell’attuale sede del corso di laurea in Medicina e chirurgia all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci che porterà un aumento degli spazi pari a oltre mille metri quadri.

Sul fronte della ricerca, è stato confermato il mandato quinquennale che affida a Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia, il ruolo di ente gestore del Tecnopolo di Ravenna. In particolare, è stato rinnovato a Flaminia il supporto della Regione Emilia-Romagna per la promozione e lo sviluppo del Tecnopolo. Al termine della seduta, la presidente Falconi ha ringraziato i soci per il sostegno accordato a Flaminia, con l’auspicio che i contributi alla missione svolta non solo vengano mantenuti, ma possano anche aumentare.