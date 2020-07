Uno non rispetta le norme Covid, l'altro trovato con coltello e spray al peperoncino: denunciati

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 21enne egiziano e un 35enne tunisino, rispettivamente per i reati di immigrazione clandestina e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In relazione ai servizi di vigilanza e controllo delle aree verdi cittadine, recentemente intensificati dopo le numerose segnalazioni pervenute al Commissariato di Faenza circa la presenza in quei luoghi di persone moleste, lunedì scorso in piazza Dante una volante ha proceduto all’identificazione di due uomini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, il 21enne è risultato clandestino sul territorio dello Stato e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Inoltre, recentemente gli sono state contestate diverse violazioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Il 35enne, già noto per molteplici reati contro il patrimonio e la persona, durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa dodici centimetri e di una bomboletta di spray urticante al peperoncino, che sono stati sequestrati. Perciò i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria rispettivamente per i reati di immigrazione clandestina e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.