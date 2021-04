Uno rifiuta il test dell'etilometro, l'altro scappa ubriaco dopo l'incidente: denunciati

La Polizia locale di Cervia nel corso del weekend è intervenuta su due incidenti stradali che hanno visto coinvolte persone che guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Nel primo caso il conducente è fuggito dal luogo del sinistro omettendo di prestare assistenza all’altra persona ferita e senza attivare i soccorsi. Rintracciato dagli agenti cervesi e sottoposto immediatamente al test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di ben quattro volte al limite consentito per legge; per questo gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nel secondo incidente stradale in cui sono intervenuti gli operatori della Polizia locale di Cervia invece, il conducente ha rifiutato categoricamente di sottoporsi al test etilometrico. In questo caso la legge prevede l’applicazione della sanzione per il rifiuto dell’accertamento. Al conducente è stata quindi immediatamente ritirata la patente di guida e anche in questo caso è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria.