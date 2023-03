Uno sconto sulla spesa per chi ricicla la plastica: inaugura un nuovo eco-compattatore

Buoni sconto sulla spesa in cambio di bottiglie di plastica da riciclare. E' l'idea alla base del nuovo eco-compattatore per rifiuti in Pet (bottiglie o contenitori) che martedì 28 marzo sarà inaugurato all'interno del Conad superstore di via Taglioni a Lugo. A installarlo sarà Supercap, azienda italiana leader di settore nella produzione di tappi per distillati, olio, aceto e vino, che supporta questa iniziativa "green" pensata per il riciclo e il corretto smaltimento dei rifiuti.

Come funziona l’eco compattatore? Il macchinario è stato progettato per un utilizzo facile e intuitivo: basterà inserire al suo interno le bottiglie in Pet e relativi tappi per ricevere dei buoni sconto da spendere all’interno del punto vendita. Un contributo importante e concreto, che Supercap è riuscita a realizzare grazie alla collaborazione di gruppo Cofra, Conad Superstore Lugo e Green Money. Il progetto rientra nell’ambito della filosofia "With Future Inside" che Supercap abbraccia da anni, nel pieno rispetto della sostenibilità e della tutela ambientale, partendo dai piccoli gesti quotidiani.