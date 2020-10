Uno scuolabus in stile Halloween per la gioia dei bambini che, sabato, hanno avuto una felice sorpresa andando a scuola. L'idea è venuta a Mauro Bellino e Massimo Foddai, che lavorano per l'azienda "Paolo Scoppio & Figlio Autolinee s.r.l." che fornisce il servizio di trasporto scolastico al comune di Ravenna. Per gli alunni della scuola media Vittorino Da Feltre di San Pietro in Campiano, il viaggio di sabato mattina è stato allientato da un allestimento dello scuolabus in perfetto stile con con ragnatele,maschere e addobbi. "La sorpresa nei loro occhi - spiegano i due autori della sorpresa - con l'armonia di sguardi contenti ha dato vita ad una gaudia armonia e ad un ricordo piacevole in questo periodo di restrizzioni. Ci sentiamo ripagati nell'anima. Halloween sarà anche un'immensa americanata ma noi cerchiamo di dare felicità e gioa ai bambini specialmente in questo periodo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.