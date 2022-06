Uno yacht da 85 tonnellate imbarcato al porto di Ravenna

Il Terminal Nord del Gruppo Sapir del Porto di Ravenna ha gestito in questi giorni il sollevamento da acqua a nave di uno yacht da 85 tonnellate. Diretta dallo spedizioniere Casadei & Ghinassi, la complessa operazione ha visto la partecipazione di diverse squadre specializzate, a partire dai sommozzatori che hanno provveduto all’imbracatura dello yacht nelle acque del porto canale.

Successivamente all’alaggio (fase che prevede il traino di una imbarcazione da una postazione su terraferma), gli operatori di Terminal Nord e della Cooperativa portuale hanno curato l’imbarco sulla motonave Vera Rose, utilizzando in abbinata due gru Liebherr in dotazione al terminalista. La Vera Rose è ora in rotta verso il porto di Constanta (Romania) e successivamente lo yacht sarà trasportato nel Mar Caspio a disposizione della nuova proprietà azera.