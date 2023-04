Un'escursione e una targa per celebrare i 110 anni dell'Uoei Faenza

Una giornata in cammino sui sentieri dell’Appennino per celebrare un anniversario importante. Due gruppi di escursionisti, uno partito dal passo dell’Eremo e il secondo da Campigno si sono dati appuntamento alla Capanna del Partigiano, in prossimità della cima del Monte Lavane (1234 metri) per festeggiare i 110 anni della sezione faentina dell’Uoei, l’associazione che fu fondata a inizio novembre 1912 proprio in tale luogo. I partecipanti hanno quindi posto una targa sul cippo eretto nel settembre 2012 in occasione del centenario e l’iniziativa si è poi conclusa con un rinfresco offerto dall’associazione al bar Mughini di Popolano.

Dopo il pranzo sociale e la Festa della Montagna, si è trattato del terzo evento legato alla celebrazione della costituzione dell’associazione faentina, originariamente previsto in dicembre e poi slittato per le condizioni meteo. Per l’Uoei Faenza, associazione che dedica la sua attività alla montagna in tutti i suoi aspetti e conta oltre 600 iscritti, il prossimo appuntamento di rilievo sarà l’assemblea generale dei soci, in programma venerdì 21 aprile (ore 20.45) nella sala associazioni di via Laderchi.