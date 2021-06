Un malore improvviso non gli lascia scampo: anziano muore in spiaggia a Punta Marina

Non c'è stato nulla da fare per l'anziano signore di circa 90 anni che sabato mattina, intorno alle 10.45, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia

Non c'è stato nulla da fare per l'anziano signore di circa 90 anni che sabato mattina, intorno alle 10.45, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia a Punta Marina, all'altezza del bagno Wave. Sul posto si è precipitato il personale di salvataggio e successivamente quello del 118: all'anziano è stato praticato per diversi minuti il massaggio cardiaco e successivamente è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale, dove è spirato poco dopo.