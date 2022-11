Si allontana dall'ospedale e scompare: Ravenna si mobilita per ritrovare un 70enne

Grande mobilitazione anche da parte di privati cittadini, a Ravenna, per le ricerche di un uomo scomparso. Giuseppe Zagame, per gli amici Pippo, si è allontanato venerdì pomeriggio dall'ospedale Santa Maria delle Croci e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce ai familiari. L'uomo, 70 anni circa, indossa un magliore arancione e un cappellino.

Varie persone segnalano di averlo avvistato nella zona tra via Pertini, Parco Baronio, e Comet, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 19 di venerdì sera. Alcuni ravennati, dopo aver visto il post di ricerca sui social, sono scesi in strada per cercare l'uomo in quella zona, ma senza risultato. Del caso è stata informata la Polizia di Stato di Ravenna, che si può contattare per segnalare avvistamenti insieme al figlio del 70enne, Massimo, al numero 3271680496.