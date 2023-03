Uova di cioccolato per aiutare le donne in difficoltà: l'iniziativa solidale di Pasqua

Da qualche anno il Gruppo Giovani della Pubblica Assistenza Città di Faenza ha deciso di attivare progetti per supportare nel concreto altre associazioni di volontariato della città. Per la Pasqua 2023, tramite l’acquisto delle Uova di Pasqua Solidali, sarà possibile donare l’intero ricavato dell’iniziativa a SOS Donna Faenza, un'associazione di volontariato che ogni giorno combatte contro ogni tipo di violenza rivolta alle donne e le supporta nei loro percorsi di riconquista di una vita libera e autonoma. Con un'offerta minima di 10 euro si potrà acquistare un uovo di Pasqua. Le uova solidali si possono trovare sabato 25 marzo e domenica 2 aprile dalle 8.30 alle 14.00 in Piazza del Popolo a Faenza, ma le uova si possono ritirare anche al Bar Autobril in Via Risorgimento 3/a, presso la sede dell’associazione o chiedere la consegna a domicilio (previa prenotazione al numero 389 1827726).