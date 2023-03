Uova di Pasqua per aiutare lo sport ravennate: il ricavato servirà per l'acquisto di un pulmino

L’associazione di volontariato Spazio 104 Insieme, in occasione della Pasqua 2023, ha deciso di promuovere l’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, una vendita di uova di Pasqua, a partire da lunedì 6 marzo. Saranno disponibili per l’acquisto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, nella sede di via Don Carlo Sala 7 e nei negozi associati, oltre 50, che esporranno la locandina dell’iniziativa. Spazio 104 Insieme svolge attività a favore di persone con disabilità, legate all’inserimento di tipo lavorativo, al tempo libero, ad attività di svago e a carattere culturale e sportivo, volte alla socializzazione e a rendere autonomi i ragazzi e le ragazze.

Il progetto, in collaborazione con alcune società sportive e altre realtà del territorio ravennate, in particolare Ravenna FC, Ravenna Women, Basket Ravenna, Atletica Ravenna, Ravenna RFC Rugby e Porto Robur Costa, ha lo scopo di utilizzare il ricavato della vendita delle uova per l’acquisto di un pulmino con il quale poter trasportare i ragazzi ai loro eventi sportivi.

Gli sportivi e i tifosi potranno trovare le uova durante le gare e le partite in una postazione dedicata con i volontari di Spazio 104 Insieme che forniranno anche informazioni sulla loro attività. I banchetti per la vendita delle uova saranno il 12 marzo, alle 14,30, allo stadio San Zaccaria per la partita tra Ravenna Women e Castelvecchio; il 13 marzo alle 18 al campo scuola di Ravenna in occasione dell’allenamento dell’Atletica Ravenna; il 19 marzo alle 14,30 allo stadio Benelli per la partita Ravenna Fc e Sant’Angelo; alle 17, sempre del 19 marzo, al Pala De Andrè per la partita OraSì Ravenna e Rbr; il 26 marzo alle 16 al Pala Costa per Porto Robur Costa Ravenna contro M&G pallavolo; il 2 aprile alle 14,30 al campo di via Isonzo n. 22 in occasione di Ravenna Rugby e Faenza Regby. Le società hanno messo a disposizione come sorpresa, in alcune uova, gadget delle squadre e biglietti omaggio per le partite.

“Il mondo sportivo è sempre stato sensibile a queste tematiche – commenta Giacomo Costantini, assessore allo Sport – e si è rivelato un ambito nel quale le persone acquisiscono competenze e abilità che non pensavano di avere. Per questo molte società hanno aderito a questa iniziativa così meritoria. Confido nella generosità della nostra comunità per poter contribuire all’acquisto del pulmino”.

“Il nostro primo obbiettivo – afferma la presidente Maura Masotti – è far sì che attraverso il lavoro, quello remunerato, continuativo e che consenta una reale indipendenza economica, si realizzi il progetto di vita dei ragazzi e favorisca la stima personale. Operiamo principalmente lavorando sul gruppo e la sua coesione, aumentando l’autonomia delle persone attraverso le tante attività che proponiamo: laboratori legati alla ristorazione su cui i nostri ragazzi hanno fatto molta esperienza, laboratori di improvvisazione teatrale e musicoterapia, attività fisico/motoria come ginnastica, nuoto, ippoterapia, vela e tante altre esperienze”.

L’Associazione Spazio 104 Insieme ha l’obbiettivo di creare percorsi lavorativi, di svago e momenti di socialità tra i ragazzi affetti da disabilità, anche integrandoli con le realtà del territorio. Lo scopo principale dell’associazione attualmente è l’inserimento lavorativo che gli permetta di costruire un proprio progetto di vita, oltre che ad aumentare la consapevolezza della propria autonomia, facilitare l’integrazione in un gruppo e lo stare insieme, trasmettendogli quello che è lo slogan dell’associazione: #Insieme è più bello.