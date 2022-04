Uova e colombine pasquali in dono ai bambini ricoverati in pediatria

Donate 18 uova pasquali al Reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e 15 colombine alla Pediatria di Comunità, da parte del Lions Club Ravenna Romagna Padusa in collaborazione con la onlus "Il Sorriso di Giada" e i Leo Club di Ravenna. Le dolci sorprese pasquali sono state consegnate a Federico Marchetti, Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria di Ravenna e al suo staff dal presidente Lorenzo Frisenda e del consigliere Marco Ronchi.

La donazione delle uova è un appuntamento solidale che ogni anno si rinnova, sempre molto atteso da parte dei piccoli degenti, a conforto dell’esperienza del ricovero. Marchetti ha rivolto un sentito ringraziamento per la vicinanza e la solidarietà espressa anche in questa, come in tante altre occasioni, dai Lions Club Ravenna Romagna Padusa, che consolidano così il rapporto di collaborazione a sostegno della Pediatria e dell’ospedale della nostra città. Analoga donazione sempre da parte del Lions Club Romagna Padusa anche alla Pediatria di Comunità di Ravenna. Per il servizio erano presenti i medici Giuseppe Vieni, Clara Tumino, Giulia Savorelli, la coordinatrice Giovanna Cappelli, oltre al personale infermieristico.