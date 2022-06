Urne cinerarie d'alta gamma in mosaico per animali: "Così possono continuare a vivere in casa con noi"

I nostri amici a quattro zampe, nel corso degli anni, sono entrati sempre più a far parte della nostra famiglia. Chiunque abbia mai avuto un cane, un gatto o un altro animale da compagnia conosce bene il dolore che deriva dalla loro perdita, tanto che sempre più psicologi ritengono che sia paragonabile al dolore dato dalla morte di un parente o di un amico. E il ravennate in questo è piuttosto avanti, tanto che poco distante da Lugo esiste da tanti anni il 'Parco Beato', primo cimitero per animali d'affezione realizzato in Emilia Romagna in cui è possibile andare a trovare e a portare un fiore - o magari un croccatino o un gioco - agli animali che non ci sono più.

E ora due donne ravennati hanno ideato un'altra proposta per cercare di rendere un po' più "dolce" la perdita di un pelosetto. Francesca Righini, grafica, e Michela Gardelli, insegnante, hanno fondato 'Musm - Miss you so much' ('mi manchi tanto'), impresa innovativa al femminile che si occupa di produzione e vendita di urne cinerarie di alta gamma per piccoli animali da compagnia chiamate 'Soul box' ('scatole per l'anima') che si propongono come veri e propri pezzi d'arredamento per la casa in cui ha vissuto l'animale scomparso. Un modo per continuare ad avere gli animaletti al nostro fianco.

"L'idea mi è venuta dopo la scomparsa di una persona molto vicina a me - spiega Michela - Mi sono resa conto che le urne sono tutte tristi, ti fanno angosciare ancora di più. Per cui ho pensato a un modo per dare invece un'idea di serenità nel momento della perdita di un animale, anche perchè oggi gli animali sono considerati come dei bambini da tante persone. Quindi ho contattato Francesca perchè avevo bisogno di un'amica e di una persona che sapesse come dare vita alla mia idea progettando l'urna. E poi entrambe abbiamo sempre vissuto con degli animali: io sempre con i gatti, ora vivo con Pelo, mentre Francesca ha sempre avuto cani e ora vive con il suo boxer Kira".

"Le nostre urne sono veri e propri luoghi della memoria che racchiudono momenti di vita e di gioia passati insieme - aggiunge Francesca - Sono oggetti che si integrano nell'ambiente, quindi sono completamente personalizzabili. Molte saranno decorate con i mosaici di Annafietta che ne connoteranno la provenienza ravennate e saranno stampate in 3D con materiali derivati da risorse rinnovabili. Ogni urna avrà un guinzaglietto a cui si può attaccare la targhetta dell'animale e sarà accompagnata da un QR code magnetico a forma di cane o gatto che, inquadrato, mostrerà foto e video del proprio cucciolo".

"L'idea era proprio quella di creare qualcosa che non fosse lugubre, ora le presenteremo al Salone del Mobile di Milano per vedere la reazione delle persone e, se dovesse andare bene, dalla prossima settimana probabilmente le metteremo già in vendita online - continuano le due - In questo modo si può portare sempre con sè il ricordo dell'animale che continuerà a essere in casa con noi". Sulla fascia di prezzo, le due imprenditrici ancora non si sbottonano troppo: "Possiamo dire che i prezzi sicuramente non saranno molto economici, per questo le definiamo di alta gamma".