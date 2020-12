Usano una stufetta per scaldarsi dal freddo: famiglia in ospedale

Un'intera famiglia in ospedale. Nella serata di giovedì, intorno alle 23, una ragazza che si trovava nella sua abitazione di Castiglione di Ravenna, su via Cervese, insieme a madre, padre e fratello, tutti originari dell'Honduras, ha iniziato ad avvertire un malessere. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica. Nell'abitazione, grazie a un dispositivo che ne rileva la presenza, è infatti stato rilevato del monossido di carbonio.

La ragazza, la più grave, è stata portata all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità, mentre il resto della famiglia è stato portato allo stesso nosocomio per le cure del caso ma in condizioni più lievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Cervia per le indagini del caso. Pare che tutto sia partito da una stufetta utilizzata dalla famiglia per riscaldarsi nella fredda notte. La ragazza, fortunatamente, è fuori pericolo di vita.